Nasce un decalogo per ricordare quali sono le emozioni che si possono vivere tutti i giorni

Un libro per ragazzi, ma non solo per ricordare le emozioni di tutti i giorni. Svelato "Dieci emozioni per tutti" dello scrittore Michele Massimo Casula, che verrà distribuito gratuitamente ai giovani del territorio che hanno partecipato al progetto di sensibilizzazione che l’associazione Un'altra storia", ha svolto, in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, intitolato “Emozioni, fragilità, dipendenze – dipendi solo dalla tua espressività”. Si tratta di un percorso formato da incontri e laboratori sulle problematiche giovanili.