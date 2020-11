Nuova operazione antidegrado alla stazione della Polizia Locale: rimosse altre bici abbandonate

Operazione antidegrado venerdì mattina della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì. Gli agenti hanno dato corso ad un'attività di rimozione di bici, o rottami, abbandonati o assicurati ai pali della segnaletica stradale con tanto di lucchetto. Venerdì ne sono state rimosse poco meno di una trentina. Il Regolamento di Polizia Urbana e di Civile Convivenza recentemente innovato e introdotto dal Comune di Forlì oggi pone le basi per un’efficace azione di intervento. Esso infatti, all’articolo 31, regolamenta il tema ponendo obblighi e divieti a cui i ciclisti si devono attenere al momento di lasciare in sosta il loro mezzo.

È vietato infatti agganciare le biciclette a monumenti e loro barriere di protezione, a semafori, colonne, impianti di segnaletica stradale e di arredo urbano (pali della illuminazione, alberi, impianti delle affissioni). È vietato, altresì, lasciare in sosta i velocipedi in modo tale da arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, o possano costituire pericolo o pregiudicare il decoro urbano. Tali comportamenti comportano l’immediata rimozione della bicicletta che sarà restituita, previa contestazione di una sanzione amministrativa di 100 euro. I velocipedi in condizione di sosta irregolare, abbandonati da tempo o in stato di evidente disuso saranno rimossi e custoditi dall'amministrazione comunale per essere restituiti ai proprietari o, destinati a scopi di beneficenza trascorsi i tempi dettati dalla legge, senza essere stati reclamati dai legittimi proprietari.