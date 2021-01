Dalla meccanica all'estetista, ai Salesiani nasce un nuovo polo della formazione professionale

Lunedì mattina è stato presentato il progetto di fusione dei due enti di formazione Cnos Fap ed Enfap, che sarà operativa da settembre prossimo. Le attività saranno concentrate nell'Opera Salesiana di via Episcopio Vecchio, con lo spostamento dell'oratorio in un altro edificio del complesso, prima riservato ad attività residenziale. In questo modo le attività formative, oltre al primo piano, si svilupperanno anche nei locali al piano terra, che saranno ristrutturati, con lavori stimati in 7 mesi. Nasce così un polo della formazione professionale in grado di dare risposte a più soggetti, da quello classico dei Salesiani come la meccanica, che trova il favore soprattutto dei ragazzi, alle cure estetiche, più tipicamente femminili, con i corsi per parrucchiere ed estetiste.