Persero la vita per liberare la Romagna durante la Seconda Guerra Mondiale: Forlì ricorda i militari Sikh

Anche quest’anno, la Comunità Sikh dell’Emilia Romagna ha organizzato per sabato al War Memorial Cemetery di via Ravegnana a Forlì, la cerimonia commemorativa per ricordare i militari Sikh che combattendo nel secondo conflitto mondiale, inquadrati nella 8^ Armata Britannica persero la vita per liberare il territorio romagnolo. L’evento è stato preceduto da un momento di preghiera in lingua punjabi aperta a tutti e prevede un momento di raccoglimento al monumento dedicato ai Caduti Sikh, per poi proseguire con la deposizione di una corona al War Memorial Cemetery.