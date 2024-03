Pizzaioli dall'Italia e dall'estero si sfidano per il titolo di "King of pizza" 2024: il gran finale a Forlimpopoli

“King of Pizza” è un talent internazionale di pizza gourmet, creato da Dovilio Nardi per la Nazionale Italiana Pizzaioli e ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico turistico e culturale per sostenere e promuovere tutte le imprese del settore pizzeria. Il contest ha premiato numerosi pizzaioli provenienti da tutt’Italia ed estero, che hanno ricevuto la nomina di cavaliere della pizza, con il migliore nominato "Re della Pizza". "Il contest vuole valorizzare la professionalità delle imprese ed è stato organizzato a favore dei pizzaioli che hanno la determinazione e la volontà di esprimersi dopo aver partecipato ai corsi innovativi di formazione organizzati dalla Nazionale Italiana Pizzaioli", spiega Nardi.

L'antico Castello di Forlimpopoli - Teatro Giuseppe Verdi ha ospitato la cerimonia finale alla presenza dei noti Nip World Masterchef Dovilio Nardi, Ronny Gattei e Fulvio Politi. Alle premiazioni hanno partecipato anche le istituzioni di Forlì e Forlimpopoli, importanti aziende del settore Ho.re.ca e i 66 partecipanti del Talent. Il contest sarà trasmesso sul canale 937 di Sky e sulla piattaforma di YouTube. "King of Pizza" ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Forlì e il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli, Assessorato alle Politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione e Politiche Giovanili.