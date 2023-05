Il Comitato del quartiere Romiti prepara i sacchi anti-alluvione: fatti arrivare 600 quintali di sabbia

E' uno scenario apocalittico quello che sta vivendo Forlì. E come accade in queste circostanze prevale il senso civico. Il Comitato di Quartiere dei Romiti si è attivato per lo stoccaggio dei sacchi di sabbia. Ad attivarsi 50 volontari, scout e anche semplici cittadini del quartiere, ma anche della Cava e Villanova, che hanno cominciato a preparare i sacchi di sabbia. "C'è stata una grande collaborazione per aiutare la zona Ovest e non solo". Al piazzale del Villa Romiti sono arrivati tre camion con 600 quintali di sabbia, allertati dal comitato.