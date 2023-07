I big della musica in Piazza Saffi , torna il concerto di Radio Bruno e sosterrà gli alluvionati. "Attesi turisti da tante località"

Conto allo rovescia per il "Yoga Radio Bruno Estate" a Forlì, che si terrà mercoledì 19 luglio in Piazza Saffi. Sul palco i protagonisti dei questa estate musicale: Boomdabash, Paola e Chiara, Emma, Diodato, Ariete, Shade, Federica Carta, Coma­­_Cose, Elettra Lamborghini, Sethu, Angelina Mango, Tony Effe, Benji e Finley. A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Il grande spettacolo di Radio Bruno potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto. Ingresso gratuito.