La rinascita dei Giardini Pubblici di Piazzale della Vittoria, i lavori nel dettaglio: progetto da 1,3 milioni

Tornano a splendere i Giardini Pubblici di piazzale della Vittoria al termine del restauro che è durato per quasi tre anni, costato 1,3 milioni di euro. La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dai un breve concerto degli studenti dell'Istituto Musicale Masini, assaggio di quello che, da settembre, il Comune vorrebbe portare nel rinnovato polmone verde, vale a dire concerti nel tardo pomeriggio. Fino a qualche anno fa l'area verde era in buona parte immersa nell'incuria, lo scorcio peggiore erano i muri crollati e transennati per 25 anni nel viale centrale che sale alla fontana.

