Centinaia di trattori in corteo contro l'Unione Europea: la protesta degli agricoltori vista con gli occhi del drone

Un lungo e chiassoso corteo di trattori, con oltre 120 mezzi incolonnati, si è snodato martedì mattina per le vie della città, con pesanti disagi alla circolazione. La manifestazione appartiene ad una serie di proteste che stanno attraversando tutta Europa e l'Italia, rivolte contro le politiche agricole della Ue giudicate troppo restrittive ma anche contro le organizzazioni del settore. A mobilitare la protesta in Italia è un movimento che si è autodefinito "Riscatto agricolo", che guarda alle proteste in Europa, in particolare in Francia. (Video Maicol Canali)

VIDEO - La voce degli agricoltori: "Vendiamo sotto costo. Siamo sul lastrico"

VIDEO - Il presidio: "Non ci fermiamo finché non saltano teste"

VIDEO - "Siamo sulla stessa barca, ciò che mangiamo tutti lo facciamo noi"