Dai vestiti ai beni di necessità, al Foro Boario gli aiuti per gli alluvionati: ecco come avviene la distribuzione

E' attivo al Foro Boario (Piazzale Foro Boario, 1) il Centro di Distribuzione di capi di abbigliamento e beni di prima necessità per le famiglie alluvionate. Il punto è gestito in collaborazione con la Croce Rossa ed è dedicato alla distribuzione di vestiti e materiale per l’igiene domestica, frutto di generose donazioni. Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini delle zone colpite dall’alluvione e per fruirne verrà rilasciata loro una tessera che darà diritto a più ritiri nel corso dei prossimi mesi. Il Centro di Distribuzione Foro Boario ed è in funzione nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 18 e al sabato dalle 10 alle 13.