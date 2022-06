Rombi di passione, dalle 2 alle 4 ruote: "Aspettando la Mille Miglia" fa il pieno di ammiratori nel mercoledì in Piazza Saffi

"Aspettando la Mille Miglia". In concomitanza con i mercoledì forlivesi, è stato possibile ammirare oltre cento auto e moto storiche che i più autorevoli collezionisti hanno messo a disposizione mezzi storici mantenuti come nuovi nel pieno del loro originale splendore. "Grazie alla collaborazione messa in campo tra questa amministrazione, collezionisti e associazioni sportive dedite a questa disciplina - dichiara il vicesindaco del Comune di Forlì Daniele Mezzacapo - è stato possibile organizzare un evento così importante che ha anticipato l’arrivo delle Mille Miglia nella nostra città. La serata in centro ha avuto una cornice prestigiosa in quanto si sono potute ammirare auto storiche come Lamborghini, Ferrari e tante altre non meno note e importanti". La manifestazione è stata organizzata dall'Ufficio Sport del Comune di Forlì in collaborazione con la Polizia Locale.