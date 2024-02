Lo sciopero con gli elmetti gialli per dire basta ai morti sul lavoro: "Stop ai subappalti a cascata"

Flash mob mercoledì mattina davanti alla Prefettura di Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil per "fermare le morti sul lavoro". In Piazza Ordelaffi sono comparse sagome e caschi con la scritta “Basta morti sul lavoro” per "dare la dimensione reale che stiamo vivendo, ricordando così le 13 vittime che anche nella nostra Provincia nel 2023 non hanno più fatto ritorno a casa. Al termine del flash mob i sindacalisti hanno incontrato Giovanna Longhi, vicaria del prefetto Rinaldo Argentieri, consegnando le richieste che saranno trasmesse al Governo.