Musica, il sogno di dominare un palcoscenico davanti ad un grande pubblico: nasce "La scuola del palco"

Negli ultimi anni, si è molto parlato di proporre corsi per stimolare l’aggregazione attorno al settore musicale: l’idea de "La scuola del palco" nasce dall’esigenza di imparare a fare “Net-Work” in campo musicale. Il confronto e la collaborazione con le realtà musicali che promuovono l’educazione a Forlì, è davvero indispensabile e il Network “ForlìSuona” associa queste scuole di musica: Cosascuola Music Academy, InArte, Messaggio Musicale Federico Mariotti e Filarmonica di Carpena-Magliano

Ciascuna scuola di musica ha un suo percorso didattico esclusivo, all’interno del quale è presente uno o più corsi di musica d’insieme: tali corsi verranno mantenuti operativi nelle sedi delle rispettive scuole, tuttavia, dal confronto con ciascuna direzione didattica è emerso che esistono argomenti comuni che verranno unificati e saranno a disposizione di tutti grazie alla “scuola del palco”. Ad esempio, argomenti ed aspetti tecnico-pratici come la conoscenza dei diversi microfoni e del loro uso, come si devono regolare le spie, oppure che cos’è uno stage-plot, uno stage-plan, una scheda tecnica, o un rider tecnico.

Ma saranno trattati anche aspetti artistico-formativi di comunicazione e legali: come costruire una scaletta-regia di un concerto dal vivo, come vincere la paura del palco, come gestire le presentazioni di brani e musicisti, come prepararsi fisicamente ad un evento importante, come migliorare la Comunicazione con pubblico, come gestire il look della band e come gestire un contratto di prestazione artistica o di produzione artistica (manager, discografici, organizzatori di eventi). Il tutto si svolgerà al Naima Club di Forlì, che si punta a farlo diventare un’antenna di produzione e promozione della musica locale, ovvero, una sorta di “fucina della musica” forlivese e, perché no, regionale, puntando in particolar modo alla musica originale

Il progetto prevede infatti, otto date da ottobre a maggio, in cui gli utenti interessati, parteciperanno ad incontri formativi con grandi professionisti e docenti delle scuole di “ForlìSuona” creando opportunità di carriera, grazie anche alla collaborazione con importanti etichette discografiche che saranno invitate a partecipare ai Live delle Band. Un luogo insomma, dove si cresce artisticamente imparando dai “capi-scuola” e dove si sperimenta la contaminazione, dove si suona su un palco vero, con una produzione live da grande concerto

Queste sono le date del percorso: mercoledì 11 Ottobre 2023 (festa di inizio corso)m, giovedì 30 novembre, giovedì 21 dicembre, mercoledì 31 gennaio, mercoledì 28 febbraio, mercoledì 27 marzo, mercoledì 24 aprile e mercoledì 29 maggio. In tutte queste date ci saranno 3 momenti ben distinti: dalle 18 alle 20 evento formativo (masterclass e lezione concerto); dalle 20 alle 21 apericena e “Borsino dei Progetti e dei musicisti”; e dalle 21 alle 23.30 concerto delle band. "Crediamo che l’idea della “scuola del palco” possa essere utile a risvegliare in molti, la voglia di riprendere in mano il proprio strumento, appeso alla parete ormai da troppo tempo e ritrovare gli stimoli giusti e nuovi collaboratori musicali - spiegano gli organizzatori -. Naturalmente ci rivolgiamo in primis agli allievi dei corsi di musica d'nsieme delle scuole di musica e ai loro docenti, ma l’esperienza proposta da questo progetto è estensibile a tutti gli esterni e a chiunque voglia aderire: musicisti, cantanti, autori, cantautori, producer, deejay e performer".

"Ciò a cui si punta è proprio la “contaminazione” dei pubblici costituiti da musicisti e cantanti, per permettere loro di crescere artisticamente e magari creare nuove band o nuovi progetti e eventi musicali, che direttamente o indirettamente contribuiremo a far nascere con questo innovativo progetto. Per questo motivo daremo spazio sul palco, tra le 20 e le 21, a chiunque abbia un progetto da raccontare musicalmente o a parole. Una sorta di “borsino dei musicisti e dei progetti”, come facevano negli anni ’60-’70 le maggiori orchestre in attività", viene aggiunto. Si parte dall’11 ottobre, con una “Festa delle Band”, che celebrerà il termine dei corsi di musica d’Insieme dell’anno 2022/2023 e contestualmente, lancerà l’inizio dei corsi di musica d’Insieme dell’anno 2023/2024 e la partenza del presente progetto “La scuola del palco”, Per i musicisti interessati a partecipare il costo è di 20 euro a data oppure 130 euro per tutto il percorso, mentre per il pubblico è previsto un biglietto unico di 5 euro ad evento.