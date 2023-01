"Senza stipendio da novembre, chiediamo dignità": gli addetti alle pulizie delle Poste scioperano in Piazza Saffi

Nuovo sciopero dei lavoratori dell'appalto pulizie alla Poste italiane del territorio di Cesena e Forlì, con annesso presidio in piazza Saffi a Forlì. "Lo stipendio di novembre e dicembre e la tredicesima non sono ancora arrivati e quei lavoratori che invece si sono puntualmente impegnati e hanno prestato con dedizione la propria manodopera stentano a pagare le bollette e ad adempiere a quelle che sono le esigenze del comune vivere - informano i sindacati -. Ancora una volta sollecitiamo Poste Italiane ad intervenire per garantire una situazione di normalità in questo appalto, risolvendo una volta per tutte i continui ritardi e le incertezze per tanti lavoratori".