Speranze e obiettivi: frasi di incoraggiamento e citazioni accompagnano l'ingresso degli studenti a scuola

Presentato dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo numero 8, Maria Teresa Luongo, alla presenza dell’assessora ai servizi educativi del Comune di Forlì, Paola Casara, un murale dedicato a Camelia Matatia, la ragazza vittima della Shoah a cui è dedicato l’Istituto Comprensivo numero 8; il suo sorriso, ritratto in un giorno spensierato di una gita in bicicletta, colpisce da subito chiunque entri nell’edificio della scuola media di San Martino in Strada. Ma non solo: dal grande atrio fino al corridoio che conduce alle aule di lezione, i passi dei ragazzi sono accompagnati da disegni, frasi di incoraggiamento e citazioni.