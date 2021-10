E' stato terminato in queste settimane un primo stralcio di lavori alla fortezza di Castrocaro, lavori di consolidamento finanziati nel 2017 con fondi Cipe. Il sindaco di Castrocaro Marianna Tonellato spiega che ci sono in Comune progetti pronti per il recupero completo della fortezza per 6-7 milioni di euro, per ora non finanziati.