Una nuova targa in marmo ricorda i giudici Falcone e Borsellino. Emozione per l'inno di Mameli cantano dai giovani del Canova

In occasione del 30° anniversario del sacrificio dei Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio, il Comune di Forlì in collaborazione con Tribunale di Forlì, Procura della Repubblica di Forlì, Associazione Nazionale Magistrati di Forlì, Ordine degli Avvocati Forlì-Cesena, Camera Penale della Romagna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Romagna Acque ha organizzato un importante momento di riflessione. E' stato cantato anche l'inno nazionale dal coro del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova”.