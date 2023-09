Mattarella visita i laboratori e scopre come si preparano i futuri tecnici della moda, dell'ambiente e del territorio

Sul cancello dell'istituito scolastico è stato accolto dalle autorità: il sindaco Gian Luca Zattini, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e in rappresentanza della Regione l'assessora regionale Irene Priolo. Quindi la visita all'interno dell'istituto, in particolare nei laboratori dei tre indirizzi della scuola, illustrati dagli stessi studenti, un punto di eccellenza del sistema formativo forlivese nel campo della moda, delle professioni sanitarie-ambientali e per i tecnici del territorio (ex geometri).

Leggi la notizia completa