"Libera di essere te", nuova tappa di Miss Curvyssima 2023: ventidue concorrenti, ecco le vincitrici

"Casa La Corte" ha ospitato la tappa di Miss Curvyssima 2023, il concorso che celebra la bellezza in tutte le sue forme e invita a sentirsi "Liberi di essere te". Organizzato da Loredana Amorosa, l'evento ha registrato il tutto esaurito, sottolineando l'importanza e il crescente interesse per questa manifestazione e per il messaggio che la accompagna. "Ventidue concorrenti si sono sfidate in una serata che ha incarnato lo spirito del concorso - spiega Amorosa -: l'importanza di essere se stessi e l'accettazione di ogni forma fisica. Ogni partecipante ha avuto l'opportunità di esprimere la propria personalità, in un contesto che celebra la libertà di essere se stessi e la diversità. Miss Curvyssima 2023, fedele al suo slogan "Libera di essere te", continua a diffondere in tutta Italia un messaggio positivo di inclusione e rispetto". Presente anche Claudia Sanseverino, Miss Curvyssima 2023 in carica.

Prima classificata della serata Anna Imeraj, mentre ha indossato la fascia di Miss Plus-size Erika Nova Artiles. Seconda classificata Miss Moda Erica Bombardini, mentre al terzo posto Miss Femme Fatal Asia Cimatti. Sono state inoltre assegnate le seguenti fasce sponsor: Miss Sophia Curvy, Nicole Babetto; Miss PlayaRent.it Noleggio auto e Furgoni, Daria Mannino; Miss Deadonna, Cinzia Ristani; Miss Forlì Vending, Carlotta Gelli; Miss Bibò, Licia Pirini Casadei; Miss Se Dici Lavoro, Marica Ferilli; Miss Love Hair, Jenny Fortini; Miss SoapSapone, Debora Perpetuini; Miss Arte Orafa, Valentina Rinelli; Miss Tenuta De Stefenelli:, Mariapia Zito; e Miss Il mondo del pane, Sara Valentino