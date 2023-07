Un tuffo nel passato tra tra simpatici ricordi e aneddoti: la 5°C si ritrova e c'è anche la prof d'inglese

Cinquant'anni dopo, correva l'anno 1973, la classe 5°C dell'istituto tecnico commerciale "Matteucci" si è ritrovata per celebrare il mezzo secolo dal diploma. Per l'occasione è stato scelto anche uno slogan, ben evidenziato sulle t-shirt celebrative indossate per l'occasione: "50 anni dopo…..e non sentirli...". Sulla maglietta anche un'immagine risalente al giugno del 1973, scattata pochi giorni prima del “fatidico esame”. All’appello si sono presentati in 25 su 28 diplomati. L’ultima volta si erano ritrovati per il 25° anniversario nel 1998.

A rendere la giornata speciale la partecipazione dell’amatissima insegnante di inglese, la professoressa Stefania Frasca, la quale ha accolto con molto piacere l’invito. Il tempo trascorso insieme è “volato” tra simpatici ricordi e aneddoti sugli anni trascorsi insieme e, seppure con qualche capello bianco e ruga in più, con lo stesso entusiasmo di una volta. Ogni partecipante ha ricevuto una bomboniera con diploma e magnete in ceramica attestanti l’evento. I “ragazzi” si sono lasciati abbracciandosi calorosamente con l’impegno di ritrovarsi, "ma per ovvi motivi non tra cinquant'anni", scherzano.