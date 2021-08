Ancora riprese di roghi dopo gli incendi a Meldola, ritorna la squadra boschiva dei vigili del fuoco

Nella giornata di domenica scorsa a Meldola si sono sviluppati due incendi importanti nel comune di Meldola: uno nella frazione di Piandispino ed uno sul versante est della Strada Provinciale 48 circa un chilometro prima del bivio per Teodorano. Anche oggi mercoledì la squadra boschiva dei vigili del fuoco è tornata sul luogo dell'incendio in quanto, come spesso capita, il vento alimenta piccole riprese di fuoco che "cova" soffocato dentro il legno. Si tratta di piccoli pennacchi di fumo su cui i pompieri intervengono per prevenzione di ulteriori rischi. Domenica l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno coordinato anche i tanti volontari della Protezione Civile, presenti i Carabinieri di Meldola, ha consentito di arginare gli incendi e di mettere in sicurezza l'area. Alle forze del pronto intervento va la gratitudine del comune di Meldola: "Da parte dell'intera Amministrazione Comunale un enorme ringraziamento per l’immenso lavoro svolto ai Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, di Ravenna, di Rimini ed a quelli di Bologna intervenuti con l’elicottero in supporto all’attività di terra. Un grazie all'Arma dei Carabinieri ed ai tanti volontari della Protezione Civile di Meldola, Bertinoro, Modigliana, Galeata, Rimini e Dovadola per il prezioso lavoro a supporto delle attività di controllo e spegnimento degli incendi".