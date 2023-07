Prestigioso riconoscimento per il Centro cinofilo "Compagni di vita" di Castrocaro

Il centro cinofilo "Compagni di vita" di Castrocaro Terme capitanato dalla cinquantenne Monica De Stein ha ricevuto quest’anno un riconoscimento dall’ente nazionale Opes Italia Cinofilia come centro di formazione d’eccellenza. Fiore all’occhiello è il corso educatore cinofilo ciclo unico (avanzato e dog trainer) che propone una formazione differente, basata ad insegnare la professione, dove l’obiettivo finale non è solo avere tutte le competenze per poter educare ed addestrare il cane, ma imparare ad insegnare.

Questo aspetto viene spesso trascurato nei vari corsi, compagni di vita grazie ad una staff di eccellenza ha ideato negli ultimi anni un corso innovativo basato su un metodo di studio step by step e tanta pratica e tirocinio mirato agli obiettivi finali. Il corso inizierà a settembre 2023 sono rimasti 4 posti liberi, perché per garantire un'ottima formazione il corso è a numero chiuso. Il corso è riconosciuto e rilascia crediti formativi Snaq a livello europeo e la certificazione Uni Eqf. Inoltre questo percorso propone le basi per le attività sportive, per avere un quadro generale della cinofilia e per dare poi la possibilità se uno lo desidera di specializzarsi come istruttore di disciplina sportiva. Naturalmente le discipline più gettonate al centro cinofilo Compagni di vita sono i detection games , hoopers e rally obedience. In partenza infatti a settembre anche un corso per diventare istruttore di rally obedience con il referente regionale Lorenzo Grisoni che prevede 4 week end di formazione.

Per primavera 2024 è previsto anche il corso istruttore hoopers e detection games. Per i detection games attività basata sul fiuto del cane che prende spunto dal lavoro dei cani poliziotto che ricercano sostanze, Compagni di vita vanta la campionessa italiana del 2022 Barbara Arfelli che con la sua labrador Olivia si è aggiudicata il campionato nazionale di questa bellissima attività cinofila che possono fare davvero tutti i cani di ogni razza ed età. Monica De Stein istruttore e formatore del centro fa parte del direttivo nazionale dei detection games ed è referente regionale per questa disciplina targata Opes Italia Cinofilia, a marzo 2024 partirà per il terzo anno consecutivo il prossimo corso istruttore a Castrocaro, inoltre ci sono già diverse gare nazionali e regionale a calendario nella nostra Romagna. Un periodo ricco di soddisfazioni anche per il city dog walk patentino per cani riconosciuto Opes ,il progetto è portato avanti tutto l’anno dallo staff di Compagni di vita che ha diversi istruttori riconosciuti per poter portare avanti il progetto e per insegnare ai proprietari a diventare consapevoli e responsabili ed educare il cane a sapere comportarsi in tutti gli ambiti della vita cittadina.

E' per questo che il corso si svolge per la maggior parte in contesto urbano fuori dal centro cinofilo. A settembre si concluderà anche il corso per educatori cominciato a gennaio il Dog Ability Assistance un percorso che ha dato le competenze ai nostri educatori per preparare i cani per la pet teraphy. E non finisce qui ogni settimana allenamenti di gruppo, scuola per cuccioli e attività di educazione e addestramento su appuntamento. Un centro sempre attivo e pieno di attività per i binomi che vogliono divertirsi e mettersi in gioco o educare il proprio cane.