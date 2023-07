"Una magnifica serata": goloso apericena e un tributo ad Adriano Celentano alla Rocca di Meldola

La Rocca di Meldola ha ospitato mercoledì sera "Rock-a Meldola", promossa dalla locale Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito della rassegna "R'Estate in Paese". Tutti gli intervenuti hanno avuto occasione di gustare nel giardino delle cisterne un goloso apericena preparato dai volontari e dalla volontarie di Proloco ascoltando le note dei "Molleggiati", band tributo ad Adriano Celentano. "È stata una magnifica serata che ha saputo far rivivere la magia della nostra bellissima Rocca restituendola ai meldolesi e non solo - spiega il sindaco Roberto Cavallucci -. Un enorme ringraziamento a tutti i volontari di Proloco Città di Meldola ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa strepitosa serata".