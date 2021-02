Che cos'è l'Indice di massa corporea e come si calcola

Ormai le tabelle basate su altezza e peso non vengono quasi più utilizzate e gli specialisti della nutrizione si basano sull'Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, acronimo di Body Mass Index) . Sviluppato nell'Ottocento da Adolphe Quetelet, si tratta di un parametro che, mettendo in relazione la massa corporea e la statura di una persona, calcola una stima del peso corporeo ideale. Questo parametro serve per individuare un obiettivo a cui tendere nell'elaborazione di un piano alimentare personalizzato. Anche questo indice, però, nonostante risulti più avanzato rispetto alle semplici tabelle, è soggetto ad alcuni limiti dai quali non si può prescindere. Ecco alcune informazioni utili.

Che cos'è l'Indice di Massa Corporea

L'Indice di Massa Corporea è un parametro che viene calcolato dal rapporto tra peso (kg) e altezza (m) e serve ad effettuare una valutazione peso e della forma fisica di un individuo. Il BMI è quindi un indicatore che deve però essere associato ad alti dati ed informazioni sulla persona, come l’età, il tipo morfologico, la struttura ossea, le percentuali di massa grassa e massa magra e il sesso di appartenenza.



Come calcolare l'Indice di Massa Corporea

Il calcolo dell'Indice di Massa Corporea si effettua attraverso una formula, che, appunto, mette in reazione peso ed altezza:

BMI = (peso in kg) : (altezza in metri x altezza in metri)

Ad esempio, se si è alti 1,65 metri e si pesa 60 kg, la formula sarà 60 : (1,65 x 1,65), per un BMI di 22. Una volta ottenuto il valore del BMI, questo dovrà poi essere confrontato con i valori di riferimento individuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ovvero:

BMI al di sotto di 18,5 - sottopeso

BMI compreso tra 18,5 e 24,9 - normopeso

BMI compreso tra 25 e 30 - sovrappeso

BMI al di sopra di 30 - obesità

L'Indice di Massa Corporea, no è applicabile per le persone di età inferiore ai 18 anni e per le donne in gravidanza.

L'Indice di Massa Corporea è attendibile?

l'Indice di Massa Corporea uno strumento semplice e ancora oggi affidabile. Tuttavia presenta alcuni limiti, primo tra tutti in l'incapacità di valutare la reale composizione corporea, senza individuare la distribuzione del grasso. Per questo, ad esempio, l'intervallo della fascia normopeso nel BMI (18,5-24,9 kg/m2) è tanto ampia proprio per tenere conto delle differenti strutture fisiche.

L'Indice di Massa Corporea è quindi uno strumento molto utile per capire la forma fisica generale di un individuo e valutare un eventuale sovrappeso o obesità, ma per per valutazioni accurate va necessariamente valutato insieme a molte altre variabili: massa muscolare, massa ossea, proporzione tra lunghezza degli arti e statura e così via.

Come specificato, nella valutazione della forma fisica di un individuo è fondamentale anche la distribuzione regionale del grasso corporeo: rispetto al grasso localizzato nella zona gluteo-femorale, il tessuto adiposo addominale è associato ad un più alto rischio di diabete di tipo 2, dislipidemia, ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari. Per una rapida misurazione della distribuzione regionale del tessuto adiposo basterà utilizzare un metro da sarto e misurare la circonferenza addominale (un centimetro sopra l'ombelico, senza compressione ed a una respirazione minima). Per valori superiori a 102 cm negli uomini e a 88 cm nelle donne il grado di rischio aumenta sostanzialmente.