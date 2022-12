Auto si trasforma in una palla di fuoco sulla Bidentina: lunghe code

Traffico bloccato nella prima mattinata di venerdì lungo la Bidentina per un incendio che ha interessato un’auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 nel tratto di strada tra Civitella e Nespoli, in corrispondenza dell’intersezione con la strada che conduce alla frazione di Seggio. In entrambe le direzioni si sono formati incolonnamenti. Sul posto Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.