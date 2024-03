Pauroso schianto sull'A14, mezzo pesante finisce ruote all'aria e occupa le tre corsie: autostrada riaperta dopo oltre 3 ore

Non ha riportato gravi lesioni l'autotrasportatore incappato nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 12, in un incidente stradale verificatosi all'altezza del chilometro 70 nord dell'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza. Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso per oltre tre ore, venendo riaperto intorno alle 15.30. Inizialmente il traffico è circolato su una corsia, con circa tre chilometri di coda in direzione del capoluogo. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Forlì. Per cause in fase d'accertamento, il camionista ha perso il controllo del mezzo pesante, ribaltandosi nei pressi del cavalcavia numero 63, occupando tutte e tre le corsie.

Forti le ripercussioni alla circolazione stradale anche in direzione sud, con tre chilometri di coda. In direzione Bologna si sono subito formati oltre quattro chilometri di coda, con uscita consigliata a Cesena Nord e rientro in autostrada dal casello di Faenza. Incolonnamenti sono stati segnalati anche al casello di Forlì, con due chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, mentre in contemporanea sono iniziate le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici e del personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. L'autotrasportatore fortunatamente non ha riportato gravi lesioni, trasportato comunque all'ospedale per le cure del caso.

