Ancora uno schianto in Tangenziale: nessuna conseguenza fisica

Incidente nella prima serata di lunedì lungo la Tangenziale Nord di Forlì. Per cause in fase dell'accertamento alla Polizia Locale, un'auto si è schiantata in corrispondenza dello svincolo per via Lughese lungo la carreggiata nord. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza ed i Vigili del Fuoco, ma fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.