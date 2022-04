Carambola tra più mezzi sulla Cervese, un ferito estratto dall'abitacolo. Strada chiusa

E' di un ferito il bilancio di uno scontro tra più mezzi verificatosi nella prima mattinata di giovedì lungo la Cervese, all'altezza di Pievequinta, tra le vie Capoferro ed Agliotta, nei pressi del ristorante "La Tavolaccia". Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della Compagnia di Forlì, sono venute a collisione quattro vetture. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze, affiancate dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre da uno dei mezzi incidentati un ferito.

Quest'ultimo è stato affidato alle cure del personale di "Romagna Soccorso", per il successivo trasporto in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico da due pattuglie della Polizia Locale di Forlì per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei veicoli.