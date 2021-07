Improvviso malore, schianto contro un albero: è in prognosi riservata

Un 65enne è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di sabato a Forlimpopoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri, l'uomo stava percorrendo via Diaz, quando, a causa di un improvviso malore, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata.

Foto di repertorio