Incidente sulla Cervese, ci sono feriti: lunghe code di auto nel rientro dalla riviera

Schianto in auto e lunghe code sulla Cervese intorno alle 17.30 di domenica. Per cause ancora in fase d'accertamento, una "Fiat Multipla" che procedeva in direzione Forlì è finita fuori strada, impattando anche contro un palo, nei pressi dell'intersezione con via del Pradello, tra Pievequinta e Casemurate. Sul posto due ambulanze del 118 per caricare i feriti e trasportarli all'ospedale per le cure del caso ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Inizialmente era stato richiesto anche l'intervento dell'elimedica. La peggio l'ha riportata il passeggero, trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Lesioni più lievi per l'automobilista. Il sinistro ha creato lunghe code in direzione della città mercuriale. Il traffico era già intenso per il rientro dal mare. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente. Il conducente sarà sottoposto all'alcoltest per verificare le sue condizioni al momento dello schianto.

