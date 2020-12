Nella rotonda si ribalta il cassone trasportato da un furgone: temporanei disagi sulla via Emilia

Traffico temporaneamente bloccato nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 11.30, per un incidente stradale a Ronco che ha visto coinvolto un furgone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo, proveniente da via Bidente, stava effettuando la rotonda per immettersi lungo l'arteria principale in direzione centro, quando il cassone trasportato si è ribaltato. Nessuna conseguenza fisica per il conducente, mentre la viabilità proveniente da Forlimpopoli ha subìto forti rallentamenti.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di legge e il coordinamento della circolazione stradale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con l'autogru per il ripristino di quanto trasportato dal veicolo. Dopo una temporanea chiusura in direzione città della via Emilia in corrispondenza della rotonda, il flusso delle auto è ripreso gradualmente con regolarità.