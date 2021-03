Scooter si scontra con un'auto, coppia sbalzata: paura in via Dragoni

Coppia trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per le conseguenze di un incidente. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 11.30, in via Dragoni, all'altezza dell'intersezione con via Carlo Brighi. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia stava percorrendo via Dragoni in direzione di via Gramsci in sella ad uno scooter "Kymco Donwtown", quando, per cause in fase d'accertamento, si sono scontrati con una "Kia Venga" che li precedeva e, a quanto pare, in procinto di effettuare una svolta a sinistra.

A seguito della collisione i due scooteristi sono sbalzati dal mezzo, rovinando sull'asfalto, mentre il mezzo è strisciato lungo la vicina pista ciclabile. Soccorsi dai sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, sono stati trasportati col codice di media gravità al nosocomio cesenate. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.