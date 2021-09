Schianto scooter-quadriciclo in via Bidente: gravissimo un 41enne trasportato al Bufalini

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì a Magliano. Un 41enne si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena a seguito di uno scontro tra uno scooter ed un quadriciclo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, il 41enne stava percorrendo in scooter via Bidente con direzione di marcia Forlì-Meldola. Giunto all'altezza di via Crocetta nulla ha potuto per evitare un "Ape Poker" che dalla strada secondaria si stava immettendo in quella principale. Lo scooterista è impattato contro lo sportello sinistro del quadriciclo, rovinando sull'asfalto. La richiesta di soccorso al 118 è giunta poco dopo le 17.30: dalla sala operativa sono state inviate due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna ed atterrata in strada. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti: il 41enne è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero al Bufalini, mentre il conducente del quadriciclo, 60enne, ha riportato lesioni di media gravità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievi.