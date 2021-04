Malore improvviso, si schianta con l'auto dopo aver attraversato via Monda: grave un 74enne

E' presumibilmente un malore l'origine di un incidente stradale verificatosi nel cuore della mattinata di venerdì in via Monda, all'altezza del ristorante da "Alfio". Un 74enne, alla guida di una "Ford Focus" station wagon, stava percorrendo via La Fontana, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Forlì (l'ipotesi è quella di un improvviso malessere), ha permesso il controllo della vettura, attraversando via Monda, per poi fermarsi in un'area verde privata dopo aver divelto un muretto ed un cespuglio.

Fortunamente in quel momento non stava transitando alcun veicolo, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. L'allerta alla sala operativa del 118 è giunta poco prima delle 11.30. Sul posto gli operatori di "Romagna Soccorso" sono intervenuti con un'ambulanza e l'elimedica, affiancati dai Vigili del Fuoco. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.