Lo schianto contro un albero, l'auto che prende fuoco: dopo giorni di agonia perde la vita

L'uomo ha perso la vita nella nottata tra martedì e mercoledì per le gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto sabato notte in via Veclezio

Un forlivese di 85 anni, Ennio Pantieri, ha perso la vita nella nottata tra martedì e mercoledì per le gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto sabato notte n via Veclezio, a San Martino in Strada. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, l'auto sulla quale viaggiava l'anziano, insieme ad un 82enne, è finita fuori strada, impattando contro un albero e prendendo fuoco. Soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, Pantieri è stato trasportato al Trauma Center del "Maurizio Bufalini" di Cesena, venendo ricoverato in Rianimazione. L'agonia è durata alcuni giorni. Lesioni di 30 giorni per il passeggero dell'auto. La notizia è stata riportata nell'edizione di giovedì del "Corriere Romagna".