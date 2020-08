Cicloamatori falciati da un'auto in svolta: paura per marito e moglie

Coppia di cicloamatori, marito e moglie, in ospedale dopo esser stata travolta da un'auto. L'incidente si è verificato venerdì mattina, poco dopo le 7.30, a Forlimpopoli in via Prati, in corrispondenza dell'incrocio con via Sirotti. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, che hanno proceduto ai rilievi di legge, i due ciclisti, l'uomo di 68 anni e la donna di 60, residenti a Cesena, stavano percorrendo via Prati con direzione di marcia San Pietro ai Prati - Forlimpopoli.

Giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Sirotti, sono stati travolti da una "Fiat Panda" vecchio modello, condotta da un 68enne, che dalla direzione opposta stava effettuando una manovra di svolta a sinistra. Non si esclude che l'automobilista possa esser stato abbagliato dai riflessi del sole. A seguito dell'impatto sono stati sbalzati dalle bici, rovinando sull'asfalto. Soccorsi dai sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, sono stati trasportati col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Sul posto, per coordinare la viabilità, era presente la Polizia Locale.