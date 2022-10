L'auto svolta mentre arriva la moto: schianto in viale Roma, il centauro trasportato al Bufalini

Motociclista trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 12, in viale Roma, all'altezza dell'intersezione con via Pollini. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro, 44enne, stava percorrendo viale Roma in direzione del centro della città, quando si è trovato davanti una "Ford Fiesta" che dalla direzione opposta stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per via Pollini.

Inevitabile l'impatto, praticamente frontale, col malcapitato finito prima sul parabrezza della vettura e quindi sull'asfalto. Il ferito non ha mai perso conoscenza, ma vista la gravità della dinamica i sanitari del 118, che hanno operato inizialmente con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, hanno ritenuto opportuno l'intervento dell'elimedica. Il velivolo giallo è atterrato in un campo nei pressi di viale Roma: il centauro è stato caricato ed elitrasportato al nosocomio cesenate per le cure del caso. Per consentire i rilievi di legge l'arteria è stata temporaneamente interdetta al traffico.

Le foto del sinistro