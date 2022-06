Lo scontro con l'auto ha un esito drammatico: scooterista muore dopo alcuni giorni d'agonia

Ha conseguenze drammatiche l'incidente stradale verificatosi giovedì mattina, intorno alle 7.30, in viale Roma, a Predappio. Dopo alcuni giorni di agonia si è spento il cuore del 66enne del Burjina Faso, che lottava contro la morte in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Troppo gravi le lesioni riportate al capo dopo esser caduto dallo scooter 50cc a seguito di una collisione con un'auto. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola.

Secondo una prima ricostruzione, un'auto, una "Lancia Y" condotta da una ragazza del posto, si stava per immettere lungo l'arteria principale, quando stava per sopraggiungere il ciclomotore condotto dal cittadino straniero (anche lui residente a Predappio), che non è riuscito ad evitare l'ostacolo. L'urto, non particolarmente violento, è avvenuto con lo specchietto della vettura, ma è rovinando malamente sull'asfalto che il malcapitato ha riportato gravi lesioni.

Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità al nosocomio cesenate, dove i medici si sono riservati la prognosi. Purtroppo per il 66enne non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto martedì. L'automobilista sarà indagata per "omicidio stradale". L'incidente sarebbe stato innescato da una mancata precedenza da parte della giovane.