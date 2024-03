Paura in viale Italia, scontro contro un'auto: ferito uno scooterista

Uno scooterista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi venerdì mattina in viale Italia, all'altezza del "Bar Ivan". La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava percorrendo l'arteria in direzione di Porta Schiavonia, quando, per cause in fase d'accertamento, è finito contro una "Lancia Ypsilon", condotta da una ragazza, che lo precedeva nel senso di marcia.

A seguito della collisione con la parte posteriore della vettura l'uomo è rovinato sull'asfalto. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 10. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito non ha mai perso conoscenza, venendo trasportato all'ospedale per le cure del caso. Illesa l'automobilista. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la circolazione stradale temporaneamente bloccata in ambo i sensi per consentire le operazioni di soccorso al ferito.