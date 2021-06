Scontro frontale sulla Bidentina: due feriti, uno trasportato in elimedica al Bufalini

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi domenica pomeriggio, poco prima delle 18, lungo la Bidentina, a Cusercoli, nei pressi della zona di Nespoli. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della Compagnia di Meldola, si sono scontrate frontalmente una "Fiat Bravo" che procedeva in direzione monte ed una "Ford Focus" con tre persone a bordo. A riportare lesioni sono stati il conducente della "Focus" ed uno dei due passeggeri, una donna che si trovava seduta sul sedile posteriore.

Quest'ultima è stata trasportata col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena in elimedica, mentre l'altro ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì con "codice 1". Praticamente indenni gli altri due coinvolti.