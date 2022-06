Scontro frontale tra due auto: ventenne trasportata con l'elimedica al Bufalini

C'è anche una ventenne marocchina, domiciliata a Forlì, tra i feriti di uno scontro frontale tra due auto avvenuto mercoledì mattina, poco prima delle 12, a Torri-Mezzano, in provincia di Ravenna. Teatro del sinistro, al vaglio della Polizia Locale bizantina, è l'intersezione tra via Cerba e via Torri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane, stava percorrendo via Zuccherificio da Mezzano verso Torri al volante di una "Smart", quando, nell'affrontare il curvone, è impattata contro una "Fiat Panda" che stava sopraggiungendo da via Sant'Alberto in direzione Mezzano.

Alla guida dell'utilitaria vi era una 71enne della zona. Inevitabile lo scontro tra le due auto, con la "Smart" finita in pendenza a bordo strada. Immediato l'allarme al 115 e 118. Sul posto i Vigili del fuoco, intervenuti anche con l'autogru, hanno operato al fianco del personale di "Romagna Soccorso", giunto con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica. Entrambe le ferite sono state trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità, la ragazza in elicottero, la 71enne in ambulanza.