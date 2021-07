Violento impatto tra la bici e la moto, il ciclista trasportato d'urgenza al Bufalini

L'anziano in sella alla sua bici si è scontrato violentemente contro una motocicletta, che in pratica ha colpito in pieno il 70enne

E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale con un trauma cranico il 70enne ciclista, coinvolto in tarda mattinata, erano circa le 11, in un incidente lungo viale Roma, a Forlì. L'anziano in sella alla sua bici si è scontrato violentemente contro una motocicletta, che in pratica ha colpito in pieno il 70enne.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dei fatti, ciò che è certo è che il ciclista è ruzzolato con violenza sull'asfalto, ferito solo lievemente il centauro. Sul posto l'intervento della Polizia locale per i rilievi di rito, ma anche per regolare la viabilità, il traffico è andato letteralmente in tilt per diverso tempo. Sul posto l'intervento immediato di due ambulanze del 118, e l'auto medicalizzata, il 70enne si trova ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena.