Non solo furti di componenti elettroniche sulle auto: "Mi hanno rubato il catalizzatore della marmitta"

Recita la segnalazione

Vorrei segnalare un furto di un catalizzatore della marmitta della mia punto che tengo parcheggiata in via Alessandro Volta qui a Forlì. Ho portato la macchina dal meccanico e mi hanno detto che i malintenzionati hanno tagliato il pezzo di netto, col flessibile. Il furto è avvenuto fra l'ultima settimana di aprile e i primi giorni di maggio, non usando la macchina tutti i giorni non riesco a ricostruire la data precisa.