Riceviamo e pubblichiamo: "Volevo segnalare ,il degrado del centro e i continui furti di biciclette dei pendolari che per il caro parcheggio in centro storico si arrangiano con delle biciclette in periferia. Abito a Dovadola e lavoro in corso della Repubblica: avendo turni lunghi parcheggio nelle zone limitrofe dove ancora il parcheggio è libero, spostandomi con una bicicletta. Ebbene sabato finito il turno ho regolarmente parcheggiato la bici con lucchetto. Lunedì mattina la bici era sparita con il lucchetto tranciato. E' la 5 bicicletta che mi rubano, la seconda nel giro di 15 giorni. È vergognoso ma in che paese viviamo".