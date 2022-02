Trent'anni per gli interni degli yacht di lusso, azienda forlivese celebra la filiera della nautica

"Ingegno e coraggio" è il libro del trentennale di Diesse Arredamenti, azienda che si occupa di interni degli yacht di lusso. L’azienda, specializzata nella realizzazione degli interni, si inserisce nel comparto nautico della costa Adriatica: in occasione del proprio trentesimo compleanno e del trasferimento in un’unica grande sede di oltre 11.000 mq, Diesse Arredamenti ha deciso di raccontarsi e raccontare l’evoluzione dell’interior della nautica e delle filiere connesse. Per questo ha pensato a un volume celebrativo, il cui titolo, Ingegno e coraggio, sintetizza le caratteristiche principali dell’azienda.

“Abbiamo deciso di produrre un libro sulla storia ormai trentennale della nostra azienda. Non abbiamo voluto che fosse un libro autocelebrativo ma che rappresentasse l’occasione per focalizzare l’interesse sull’incessante sviluppo della nautica di lusso” afferma Paolo Ravaglioli, presidente di Diesse Arredamenti. Il libro nasce nel trentennale di Diesse Arredamenti per celebrare il lavoro e la visione di tante persone che, coralmente, hanno dato vita e voce all’industria nautica italiana, in particolare a quella che è sorta e si è sviluppata sulla costa Adriatica, un’industria che porta il nome dell’Italia al vertice mondiale nell’ambito della costruzione di grandi yacht. Fulcro della narrazione è la storia di Diesse Arredamenti, co-protagonista dell’evoluzione del design nautico. La storia di Diesse, dei suoi committenti e della sua filiera fornisce l’occasione per ripercorrere lo sviluppo di un’industria che rappresenta una solida realtà produttiva e che beneficia dell’innovazione tecnologica di cui essa stessa è motore.

Era il 1990 quando i soci fondatori di Diesse Arredamenti decisero di mettersi in proprio, intuendo le possibilità di un mercato in crescita, e aprirono la prima sede dell’azienda in una porzione di capannone di poco più di 100 metri quadrati. L’obiettivo era quello di specializzarsi negli interni di yatch di lusso, fornendo un prodotto di qualità, coniugando tecnologia, funzionalità e stile. L’intuizione fu giusta ed è stata premiata dalla crescita costante di un’azienda che ha saputo resistere agli umori e alle crisi del mercato, adattandosi e aggiornandosi continuamente, evolvendosi sia nella struttura interna che nei rapporti col proprio settore. Dal 1990 come partner di Ferretti, dal 2002 all’interno del Gruppo Ferretti e infine dal 2011, attraverso l’acquisizione da parte di Paolo Ravaglioli dell’intero pacchetto azionario, come partner di riferimento per i maggiori produttori di yatch di lusso.

Gruppo Ferretti (Riva, Ferretti Yachts, Pershing, Itama), Azimut Yachts, Benetti Yachts, Sanlorenzo Yachts, Sunseeker. Sono solo alcune delle aziende che hanno scelto di affidarsi in questi anni a Diesse Arredamenti. Una fiducia che l’azienda si è conquistata e mantiene con incessanti investimenti nelle proprie risorse umane, in primis, e tecnologiche. I benefici di una filiera di eccellenza Per realizzare i sofisticati arredi di altrettanto sofisticati yacht, la cui complessità cresce anno dopo anno, è necessaria una coralità di competenze e tecnologie che guardano costantemente al futuro. Questa coralità scaturisce dal contributo di aziende che creano una solida ed efficiente filiera: Diesse Arredamenti lavora in sinergia con aziende che forniscono materiali, servizi, tecnologie e strumenti indispensabili per la produzione degli arredi per la nautica di lusso. Tra i partner spiccano Bellotti, primaria azienda nella commercializzazione e lavorazione di legno e derivati; ICA Group, attiva nel settore delle vernici, coniugando la chimica avanzata al rispetto dell’ambiente; SCM, leader mondiale nelle macchine, negli impianti e nei servizi per l’industria del legno; Würth, colosso della distribuzione di prodotti e sistemi di fissaggio e assemblaggio nonché di sistemi di immagazzinamento e allestimento di officine. Un capitolo del libro è dunque dedicato a queste aziende che contribuiscono, mettendo a disposizione le proprie innovazioni e tecnologie, al successo dell’interior yacht design italiano e alla realizzazione di un prodotto di eccellenza.