Nuova acquisizione per la società forlivese di investimento: questa volta si guarda all'industria del make up

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in piccole e medio imprese dall’elevato potenziale di crescita, ha acquisito la quota di maggioranza di Trendcolor, azienda italiana, con sede a Milano, attiva nello sviluppo e produzione di polveri, anidri ed emulsioni personalizzati per brand indipendenti e del luxury del settore make-up, a livello globale. Manuela Bernuzzi, fondatrice di Trendcolor, mantiene una quota di minoranza.

L’operazione si inserisce nel progetto all’avanguardia "Fa R Evolution", attraverso cui Orienta punta ad investire su realtà fortemente caratterizzate da innovazione, tecnologia, ecosostenibilità e trasformazione digitale. "Fa R Evolution", pertanto, si configura come un nuovo approccio e imprinting finalizzato a creare un ambiente ed un ecosistema ricchi di competenze specialistiche che traggono stimoli costanti dall’interscambio tra le parti. Di "Fa R Evolution" fa già parte l’investimento in Rockin’ 1000, e a breve una serie di altre aziende entrerà a far parte del nuovo progetto.

Trendcolor – fondata nel 2003 a Milano, dove tuttora si trovano sede e produzione - è un'azienda specializzata nella produzione di materiali personalizzati per il settore make-up, con un portafoglio di circa 3000 formule innovative, un centro Ricerca&Sviluppo unico, che vanta know-how esclusivo nella tecnologia delle polveri, degli anidri e delle emulsioni, con prodotti pluripremiati. Trendcolor conta circa 40 dipendenti, concentrati principalmente sull'innovazione e sulla ricerca e sviluppo ed è dotata di uno stabilimento ecosostenibile all'avanguardia costruituo nel 2019. Grazie a questo innovativo stabilimento l’azienda è in grado di offrire soluzioni di massima qualità a brand indipendenti e del comparto lusso, continuando a espandere il suo portafoglio clienti in rapida crescita a livello globale

"Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con la magnifica realtà di Trendcolor, con cui iniziamo il percorso attraverso il nostro progetto "Fa R Evolution" - spiega Mario Gardini, socio fondatore di Orienta Capital Partners -. Quest’azienda, infatti, si contraddistingue per l’unicità dei suoi materiali, per l’utilizzo di tecnologia particolarmente avanzata necessaria a fabbricarli e per la continua ricerca e innovazione indispensabile al loro sviluppo. Crediamo fortemente in questo investimento, che va ad arricchire il nostro portafoglio nel settore della cosmetica. Siamo certi di potere apportare tutte le nostre competenze manageriali per affiancare Trendcolor nel prossimo capitolo di crescita, continuando a promuovere l’innovazione di prodotto".

"Questa è una tappa importante del nostro accordo e sono felice di poter intraprendere questa strada con una realtà del calibro di Orienta - prosegue Manuela Bernuzzi, fondatrice di Trendcolor -. La nostra visione condivisa ha reso il percorso agevole fin dall'inizio. Siamo contenti di lavorare insieme al nostro nuovo partner e crediamo che Orienta sia perfettamente posizionata per facilitare lo sviluppo di Trendcolor per raggiungere i nostri obiettivi di crescita e di espansione, sviluppando ulteriormente le relazioni con marchi globali". Gli advisor di Orienta Capital Partners sono stati Shearman & Sterling, EY Parthenon, Deloitte. Lincoln International ha assistito Orienta in qualità di debt advisor. Jefferies, King & Wood Mallesons e Deloitte hanno invece affiancato Trendcolor.

Orienta Capital Partners, con sede a Milano e a Forlì, è una società specializzata in investimenti - col ruolo di lead-investor in PMI dall’elevato potenziale di crescita. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017, Orienta ha perfezionato 12 investimenti: Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la cui maggioranza è stata ceduta nel 2022 a Trilantic Europe), Virosac e Rapid (sacchi per nettezza e conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali), LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica) e Rockin’1000 (grandi eventi live).