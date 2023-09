Comunità rurali e piccoli borghi, focus alla Camera sullo sviluppo sostenibile

"Promuovere l'aumento della resilienza e delle risorse naturali è strategico per uno sviluppo sostenibile che coniughi i bisogni economici con quelli ambientali, sociali dei piccoli Borghi nelle Comunità Rurali". Così Fausto Faggioli, presidente di Rete Albatros e E.A.R.T.H. Academy dopo l'incontro alla Camera dei deputati, nel corso del quale sono stati approfonditi temi su questioni cruciali per il futuro del nostro Paese e del pianeta. All'appuntamento hanno partecipato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive di Montecitorio.

Oggi – racconta Faggioli - promuovere l'aumento della resilienza e delle risorse naturali è strategico per uno sviluppo sostenibile che coniughi i bisogni economici con quelli ambientali e sociali nei Borghi, nelle Comunità Rurali. Dobbiamo prevedere un ruolo determinante per la Circular Economy nell'offrire nuove opportunità di lavoro. Già oggi le professioni più richieste sono quelle che prevedono competenze specifiche, ma anche capacità gestionali e di networking che permettano di attivare i numerosi sistemi di interazione tra attori delle filiere non solo verticali di produzione ma, orizzontali ed intersettoriali per uno sviluppo territoriale sostenibile. Ormai è pensiero comune che la formazione sia per tutta la vita e che sia necessario aggiornarsi continuamente. Ogni professionista sarà obbligato a imparare cose nuove, a cambiare radicalmente la propria stessa idea di lavoro. La formazione continua o life long learning è una rivoluzione che cambierà radicalmente le nostre vite. Ed è per questo che il modello Albatros, in terra di Romagna, Val Bidente, è vincente! con la Comunità Energetica, la Comunità Turistica e il Welfare di Comunità, che sono dei veri modelli di sviluppo che partono dal basso 'bottom-up' a beneficio dell'intera Comunità e cambiano aggiornandosi di continuo secondo le esigenze della Comunità”.

Sono seguiti i contributi di Alessandra Gallone, senatrice e consigliera del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Silvia Grandi, direttrice generale del dipartimento Economia circolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Fabrizio Manca, direttore generale del Ministero della pubblica istruzione; Tommaso Salvatori, direttore Isia Roma Design; Fabrizio Giugiaro, designer e Imprenditore; Speranza Boccafogli, direttore generale di Sinergie; Daniela Ropolo, Head of Sustainable Development Initiatives Cnh Industrial; Daniele Lavia Pistone - Art Director e Designer; Danilo Bonato, direttore generale Erion Compliance Organization; Silvia Mazzanti - Sustainability manager Save the Duck; Federico Vitali, vicepresidente business development Fib; Alfredo Bacci, presidente di Generplus Spa; Osvaldo Danzi, giornalista; Alessandra De Santis, coordinatrice esecutiva EconomiaCircolare.com; Roberta De Carolis, researcher-project manager Enea; e Lorenzo Imbesi - Full Professor, Sapienza Design Research Director, Cumulus President.