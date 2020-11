Confedilizia, dall'accordo con l'azienda del gas tante possibilità per i soci

Essere presenti attivamente sul territorio quali partner di imprese e singoli cittadini associati a Confedilizia Forlì-Cesena, con una serie di possibilità riservate a questi ultimi, con tariffe esclusive su energia elettrica e gas naturale, e servizi energetici.

E’ questo lo scopo che muove l’accordo tra Confedilizia Forlì-Cesena, che rappresenta sul proprio territorio dal 1933 un punto di riferimento preciso e certo per la proprietà immobiliare, sia per gli investitori istituzionali che per i singoli proprietari e condòmini, ed Unogas Energia S.p.A., azienda leader nel settore di fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico. Il presidente provinciale di Confedilizia, Carlo Caselli, afferma: “E’ per noi un onore mettere a disposizione dei soci la competenza di un’importante azienda come Unogas Energia”.

In base all’accordo, ecco i principali vantaggi messi a disposizione dei soci di Confedilizia Forlì-Cesena: tariffe esclusive sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, consulenza fiscale gratuita sulla corretta applicazione delle accise, oltre alla consulenza gratuita sui consumi energetici e le tariffe applicate dai fornitori attuali. Inoltre la struttura commerciale di Unogas mette a disposizione di ogni singolo associato un referente commerciale dedicato, sempre a disposizione per qualsiasi necessità, oltre al servizio clienti disponibile al Numero Verde Gratuito 800 089 952, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con personale interno Unogas che saprà rispondere ad ogni domanda. Unogas Energia S.p.A, dà la possibilità di fare raffronti, monitorando costantemente le spese, sul sito web Unogas e tramite App mette a disposizione il CRM, uno sportello virtuale che permette di consultare le fatture emesse e controllare la situazione dei pagamenti.

Inoltre, Unogas si occupa per conto del cliente anche di volture e subentri, posa contatori, nuovi allacciamenti e variazioni di potenza, oltre a fornire nuovi Servizi di Efficientamento Energetico, con anche la consulenza gratuita per individuare le soluzioni green più adatte alla propria attività (dalla fornitura di energia verde al fotovoltaico ed alla mobilità elettrica).