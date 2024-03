Contratto terziario, Zattini (Ascom) non cita l'Ugl. Il sindacato: "Una dimenticanza che ci danneggia"

"E' davvero singolare che il direttore di Confcommercio Forlì, Alberto Zattini, commentando l'accordo sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l’Italia e sindacati per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, abbia citato soltanto Cgil, Cisl e Uil, omettendo l'Ugl. Dimenticanza? Omissione? Censura? Non conoscenza della materia? A lui stesso rivolgiamo la domanda, visto che la sottoscrizione è cosa nota agli esperti del settore e riguarda in tutta Italia 3 milioni di lavoratori, persone che attendevano questa firma da tanto, troppo tempo". E' questo il commento congiunto di Filippo Lo Giudice, segretario di Ugl Romagna, e Giuseppe Greco, segretario provinciale di Ugl Terziario di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alle affermazioni del direttore di Ascom-Confcommercio Forlì.

"Da sempre, a livello nazionale, Confcommercio e Ugl vantano relazioni esistenti di buon livello e condividono l'esigenza di regole comuni in un contesto che richiede che l'esercizio della contrattazione collettiva si possa realizzare con piena responsabilità delle organizzazioni che agiscono in rappresentanza di imprese e lavoratori - proseguono Lo Giudice e Greco -. Dunque, l'omissione di Zattini ci sorprende ancora di più e siamo sicuri che voglia riparare a una dimenticanza che presso i nostri iscritti, oggettivamente, ci danneggia".