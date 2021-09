Due forlivesi organizzano in Italia il World Wellness Weekend, la due-giorni che unisce il pianeta nel segno del wellness

In Italia, un totale di 170 strutture hanno aderito all’iniziativa con decine di eventi dalla Val di Fiemme alla Sicilia, e oltre 1.700 sono le adesioni in 109 paesi del mondo.

È un vero e proprio evento mondiale di iniziative locali ispirato ad uno stile di vita sano e consapevole, che da cinque anni coinvolge SPA, palestre, agriturismi, centri estetici e innumerevoli altri esercizi, in molte regioni d’Italia. È il World Wellness Weekend, la due-giorni che unisce il pianeta sotto il segno del wellness e del buon vivere che quest’anno si svolge il 18 e 19 settembre con un’agenda ricca di attività gratuite, divertenti e sicure. In Italia, un totale di 170 strutture hanno aderito all’iniziativa con decine di eventi dalla Val di Fiemme alla Sicilia, e oltre 1.700 sono le adesioni in 109 paesi del mondo.

Fautori dell’edizione italiana dell’evento, nato in Francia da un’idea di Jean-Guy de Gabriac, sono i due soci fondatori di “Bbspa_Group”, società di consulenza, progettazione e gestione per le aree benessere, con sede nel centro storico di Forlì. Gabriella Francia, manager e direttrice per alcune delle SPA più rinomate del panorama nazionale, e Régis Boudon-Doris, leader strategico dell’azienda, hanno creduto fin da subito nella filosofia dell’evento che si basa sui 5 pilastri di benessere: sonno & riposo, alimentazione & nutrizione, vitalità & novimento, serenità & consapevolezza, motivazione & solidarietà – tanto da diventarne sponsor e ambasciatori in Italia, diffondendone la conoscenza e promuovendone le adesioni.

“Le esperienze che abbiamo vissuto e condiviso nell’ultimo anno e mezzo hanno reso più che mai evidente la necessità di adottare uno stile di vita che metta il benessere, fisico e mentale, al centro della nostra routine quotidiana - dice Régis Boudon-Doris -. Quale occasione migliore del World Wellness Weekend per trascorrere due giornate all’insegna del relax e del divertimento, scoprendo nuovi modi e nuove opportunità per prendersi cura di sé e vivere meglio? Il World Wellness Weekend non vuole essere solo una celebrazione del buon vivere, ma un momento di riflessione dedicato alla condivisione di valori per ripartire e ricostruire una quotidianità più attenta ai nostri bisogni”.

Vari eventi del Festival del Buon Vivere sono inclusi nel circuito del World Wellness Weekend, e domenica 19 settembre proprio “Bbspa_Group” aprirà le porte della sua sede agli appassionati di benessere. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 presso Bbspa_Ateliers sarà possibile provare gratuitamente alcune delle attrezzature più innovative del settore del benessere, come Aquamotus (la doccia Vichy 4.0 dell’azienda Aquaform); Zero Body, (l’esperienza floating dell’azienda Starpool) e Yoouma (il software che trasforma in musica i movimenti dei massaggi).